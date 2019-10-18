В регионе конфисковали более 4 тыс. пачек контрафактного табака

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области в ходе мероприятий по надзору за деятельностью предприятий, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, конфисковано 4335 пачек табака без акцизных марок на общую сумму 408,1 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за девять месяцев текущего года Управлением проверено 566 объектов предпринимательской деятельности, в 104 из них выявлены следующие нарушения: реализация табачных изделий на расстоянии менее 100 метрах от образовательного учреждения; нарушение требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения; курение табака на территории предприятия, реализация табачных изделий без акцизных марок, без маркировки, реализация табачных изделий несовершеннолетним лицам.

Специалистами Управления проверено 5508 пачек табака, в том числе 4253 пачки импортной продукции. Из общего количества 4235 пачек реализовалось с нарушением обязательных требований технического регламента, в том числе 4132 пачки импортной продукции. За выявленные нарушения возбуждено 111 дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения 103 протоколов назначены штрафы на общую сумму 545,5 тыс. руб., по результатам рассмотрения восьми протоколов — административные наказания в виде предупреждений. Также суд удовлетворил 22 заявления Роспотребнадзора о признании запрещенной информации о продаже табака в сети Интернет.