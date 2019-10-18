16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе конфисковали более 4 тыс. пачек контрафактного табака В трех самарских МФЦ реализуется проект "Бизнес под ключ" Сбербанк аккумулирует компетенции - правовые, цифровые и образовательные Самарский производитель разбавлял комбикорм для домашней птицы мочевиной Самарский бизнесмен расфасовал в шесть раз больше сливочного масла, чем закупил, ведется проверка

Экономика и бизнес

В регионе конфисковали более 4 тыс. пачек контрафактного табака

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области в ходе мероприятий по надзору за деятельностью предприятий, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, конфисковано 4335 пачек табака без акцизных марок на общую сумму 408,1 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за девять месяцев текущего года Управлением проверено 566 объектов предпринимательской деятельности, в 104 из них выявлены следующие нарушения: реализация табачных изделий на расстоянии менее 100 метрах от образовательного учреждения; нарушение требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения; курение табака на территории предприятия, реализация табачных изделий без акцизных марок, без маркировки, реализация табачных изделий несовершеннолетним лицам.

Специалистами Управления проверено 5508 пачек табака, в том числе 4253 пачки импортной продукции. Из общего количества 4235 пачек реализовалось с нарушением обязательных требований технического регламента, в том числе 4132 пачки импортной продукции. За выявленные нарушения возбуждено 111 дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения 103 протоколов назначены штрафы на общую сумму 545,5 тыс. руб., по результатам рассмотрения восьми протоколов — административные наказания в виде предупреждений. Также суд удовлетворил 22 заявления Роспотребнадзора о признании запрещенной информации о продаже табака в сети Интернет.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №17

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3