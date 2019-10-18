Суд арестовал тольяттинца, подозреваемого в организации заказного убийства

В пятницу, 18 октября, в Самарском районном суде Самары было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения Михаилу Романову, подозреваемому в организации заказного убийства. Суд арестовал 35-летнего тольяттинца на два месяца - до 17 декабря.

Напомним, ранее в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что, по версии следствия, тольяттинец пытался организовать убийство своего бывшего партнера по бизнесу.

Для этого предложил выступить в роли киллера знакомому, за что пообещал частично простить долг. Мужчина согласился, однако позже рассказал обо всем правоохранителям.

Деньги на огнестрельное оружие и данные о месте проживания жертвы "киллер" получил уже под контролем оперативников. Заказчик был задержан 17 октября. Возбуждено уголовное дело.