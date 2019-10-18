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Преступления Происшествия

В Тольятти предотвращено заказное убийство

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в организации приготовления убийства по найму, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

По версии следствия, в 2019 г. подозреваемый, действуя из личных неприязненных отношений к своему бывшему коммерческому партнеру, решил организовать его убийство. Он обратился к знакомому с предложением о совершении преступления, пообещав в качестве оплаты частичное погашение долга. Мужчина согласился, однако позже обратился в правоохранительные органы и рассказал о готовящемся преступлении.

Через некоторое время подозреваемый передал предполагаемому исполнителю, который действовал уже в рамках оперативного мероприятия, необходимые данные о месте проживания потерпевшего и используемом им автотранспорте, а также деньги для приобретения огнестрельного оружия.

17 октября в Тольятти сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области злоумышленник был задержан.

18 октября в федеральном суде Самарского района Самары будет рассматриваться ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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