Стали известны подробности предотвращения заказного убийства в Тольятти

В пятницу, 18 октября, на судебном заседании по избранию меры пресечения 35-летнему подозреваемому в организации приготовления к убийству по найму Михаилу Романову стало известно, что ранее он был сотрудником системе ГУФСИН — служил в оперативной части тольяттинской колонии ИК-16 и уволился по окончании контракта в звании капитана, об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Где трудился после службы в ГУФСИН Михаил Романов точно неизвестно, но как он сам сказал на суде, сейчас он работает заместителем генерального директора в ООО, в названии которого присутствует аббревиатура УК и словосочетание Яблоневый овраг.

На судебном заседании были озвучены некоторые моменты преступления, которое вменяют ныне подозреваемому. По версии следствия, жертвой преступления должен был стать бывший партнер Романова по бизнесу. А устранить его он просил своего знакомого, с которым, в частности виделся на тренировках по рукопашному бою — действующего сотрудника СОБР Росгвардии, который ранее занимал у него в долг 1 млн руб. под залог земельного участка своего отца.

Как считают следователи, Романов обратился к действующему сотруднику потому, что тот является профессиональным силовиком и проходил службу в горячих точках. Взамен обещал списать часть долга. Действующий силовик в свою очередь сообщил о поступившем "заказе" в правоохранительные органы и принял участие в организованных полицейскими оперативных мероприятиях по разоблачению "заказчика". Ситуацию контролировали и фиксировали происходящее и сотрудники управления специальных технических мероприятий.

На одной из встреч Романов сообщил "исполнителю" что хочет расправиться с бывшим партнером потому, что тот якобы сжег его автомобиль. "Заказчик" дал "киллеру" 30 тыс. руб. для приобретения оружия. В процессе встреч "исполнитель" говорил, что ведет якобы слежку за жертвой, а 17 октября при встрече на ул. Свердлова доложил о выполнении заказа. Как пояснял на следствии сам "киллер", услышав, что задание выполнено, Романов якобы обрадовался, благодарил его и говорил, что часть долга списана. После разговора с "исполнителем" Романов был задержан полицейскими.

В связи со случившемся сотрудники Третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело об организации приготовления убийства по найму по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сам подозреваемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись статье 51 Конституции РФ, позволяющей человеку не давать показания против себя и своих родственников. На следующий день — 18 октября следствие вышло в суд с ходатайством об аресте Михаила Романова.

В итоге Самарский районный суд под председательством судьи Александра Соломатина удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемого на два месяца — до 17 декабря. Адвокат Романова Ришат Гафуров, сказал после заседания корреспонденту Волга Ньюс, что намерен обжаловать данное постановление суда.