Дело адвоката ПАСО, подозреваемого в "заказе" бывшей, приняло скандальный оборот

В Самарском райсуде Самары 30 октября рассмотрели ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до пяти месяцев тольяттинскому адвокату 47-летнему Михаилу Артюхову, обвиняемому в покушении на заказное убийство бывшей сожительницы Марины Горшковой.

Уголовное дело против мужчины возбудили в начале августа 2019 г. после оперативного эксперимента, в ходе которого он якобы расплатился с исполнителем Максимом Панфиловым за убийство, отдав ему миллион рублей наличными. Аудиозапись его разговора с Панфиловым следствие передало на фоноскопическую экспертизу, для которой арестованный добровольно предоставил образцы голоса.

В обоснование ходатайства следователь заявил суду, что Артюхов признал вину. Но подследственный тут же возразил, что такого никогда не было. Артюхов объяснил передачу денег тем, что нанял Панфилова для розыска имущества Горшковой и ее нынешнего мужа, которые в общей сложности должны ему по исполнительным листам около 10 млн рублей. Во время их встречи Панфилов в подтверждение того, что встречался с Горшковой, показал на телефоне ее фотографию с синяками на лице.

"На аудиозаписи четко слышно, как Панфилов сообщает Артюхову, что Горшкова находится в больнице, — убеждал суд адвокат Михаил Тимченко. — То есть якобы заказанная жертва жива, и при этом Артюхов не высказывает недовольства или претензий, и спокойно отдает деньги. Разве заказчики при неисполнении заказа платят исполнителям?"

"Какой предприниматель, будучи в здравом уме, станет тратить миллион, чтобы убить должника и лишиться возможности вернуть себе пять миллионов? — вопрошал адвокат Роман Гизятов. — Артюхов успешный бизнесмен и юрист, потому невозможно представить, что ему в голову пришла бы мысль причинить себе такой убыток!"

Однако суд напомнил, что он не рассматривает обоснованность обвинения, а лишь решает вопрос возможности продления срока ареста в связи с тем, что продлен срок предварительного следствия и основания для избрания данной меры пресечения не отпали. До 31 декабря Артюхов останется в СИЗО.

По мнению обвиняемого, должники, упрятав его за решетку, таким образом решали свои финансовые проблемы. Якобы с сидящим в камере человеком легче договориться.

После того как Горшкову загримировали под убитую и сфотографировали, она в день проведения оперативного эксперимента направилась в Жигулевский городской суд и подала имущественный иск к Артюхову, видимо рассчитывая, что он из-за решетки не сможет ей возражать. Суд в удовлетворении ее требований отказал, но истица не остановилась и обжаловала это решение. По словам сестры подследственного Ольги, Горшкова добивается, чтобы Артюхов отписал свое имущество их несовершеннолетнему сыну, и она смогла бы им распоряжаться.

"Марина рассказывает журналистам, что усилиями полиции наконец-то воссоединилась с сыном, — сетует жена арестованного Кристина, год воспитывавшая ребенка своего мужа. — Будто Михаил препятствовал их встречам. Но что ей мешало прийти в школу, где Гриша учился, или на тренировку в хоккейную секцию?"

К тому же после ареста Артюхова ни полиция, ни судебные приставы не доставляли ей ребенка. Мальчика к матери привела сестра Ольга. Сделала она это потому, что Горшкову не лишали родительских прав.

На судебное заседание в Самару приехала и первая жена Жанна Артюхова, чтоб поддержать экс-супруга. Она рассказала, что Горшкова запретила сыну общаться с его кровным братом. Григорий сообщил об этом 16-летнему старшему брату Егору на своей страничке в соцсети.

Но самое интересное то, что участник оперативного эксперимента, в результате которого адвокат попал за решетку, вот-вот сам окажется под следствием. В СЧ УВД Тольятти на доследственной проверке находится материал по мошенничеству. Предположительно, воспользовавшись изъятым телефоном Артюхова, Панфилов отправил московской фирме смс о смене реквизитов банковского счета, чтобы получить причитающиеся адвокату деньги на счет своей организации.

А мужу потерпевшей Горшковой правоохранители вменяют вымогательство у Кристины Артюховой 200 тыс. руб. за непубликацию в соцсетях ее фотографий. Эти снимки он якобы скачал опять же с изъятого у Артюхова телефона.

"Если в руках Геннадия Калараша оказался изъятый полицией телефон, то мне ничего не остается как считать, что они тесно связаны, поэтому я и пошла с заявлением в органы госбезопасности", — рассказала Кристина. Это дело сейчас расследуют также в городском УВД Тольятти.