Адвокату ПАСО предъявили обвинение в подготовке заказного убийства

Следователи предъявили обвинение члену Палаты адвокатов Самарской области по ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству по найму"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, в июле 2019 г. адвокат решил убить знакомую. Для этого ему нужно было найти "исполнителя". 12 июля 2019 г. он предложил мужчине совершить убийство за 2 млн рублей. С 12 по 26 июля адвокат неоднократно встречался с предполагаемым исполнителем в Тольятти и обсуждал детали преступления.

26 июля "киллер" обратился к правоохранителям. А 31 июля "заказчика" задержали при оплате якобы совершенного убийства.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.