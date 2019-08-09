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Преступления Происшествия

Адвокату ПАСО предъявили обвинение в подготовке заказного убийства

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи предъявили обвинение члену Палаты адвокатов Самарской области по ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству по найму"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, по версии следствия, в июле 2019 г. адвокат решил убить знакомую. Для этого ему нужно было найти "исполнителя". 12 июля 2019 г. он предложил мужчине совершить убийство за 2 млн рублей. С 12 по 26 июля адвокат неоднократно встречался с предполагаемым исполнителем в Тольятти и обсуждал детали преступления.

26 июля "киллер" обратился к правоохранителям. А 31 июля "заказчика" задержали при оплате якобы совершенного убийства.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

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