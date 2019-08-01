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Преступления Происшествия

Самарского адвоката подозревают в организации заказного убийства

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении члена Палаты адвокатов Самарской области, подозреваемого в приготовление к заказному убийству. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в июле 2019 г. подозреваемый из-за неприязни к знакомой решил убить ее. 12 июля он предложил некоему человеку совершить убийство за 2 млн рублей.

С 12 по 26 июля подозреваемый неоднократно встречался с предполагаемым исполнителем в Тольятти и обговаривал детали преступления. 26 июля несостоявшийся киллер обратился к правоохранителям.

31 июля исполнитель уже в рамках оперативного эксперимента сообщил адвокату, что "дело сделано", получил от него вознаграждение. После этого заказчика задержали полицейские.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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