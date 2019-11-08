Жительница Саратовской области ограбила пенсионерку из Новокуйбышевска

Полицейские Новокуйбышевска задержали женщину, подозреваемую в краже у пенсионерки 117 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

24 октября к правоохранителям обратилась 83-летняя местная жительница заявившая, что у нее похищена крупная денежная сумма. По признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ, следственным отделом Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску было возбуждено уголовное дело.

В рамках его расследования сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемая завладела деньгами потерпевшей, воспользовавшись ее доверием. Она подошла к пенсионерке на улице и завела разговор. Узнав, что женщина вяжет теплые вещи, подозреваемая попросила показать их, а в случае, если они понравятся, пообещала их купить.

Потерпевшая пригласила новую знакомую домой. Выбрав предметы гардероба, подозреваемая оплатила товар. В тот момент, когда пенсионерка доставала деньги, гостья увидела, где они хранятся. После чего попросила хозяйку квартиры принести воды. Оставшись одна, предполагаемая злоумышленница подменила деньги потерпевшей на купюры банка приколов.

Проводив покупательницу, пенсионерка решила проверить тайник и обнаружила пропажу 117 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску установили личность предполагаемой злоумышленницы. Оперативники выяснили, что подозреваемая после совершения кражи уехала в Самару. В ходе проведения оперативных мероприятий она была задержана по горячим следам.

Задержанной оказалась 54-летняя жительница Саратовской области. Как установили стражи правопорядка, в настоящее время она нигде не работает и ранее судима за имущественные преступления.

Полицейские изъяли из квартиры, где проживала предполагаемая злоумышленница, вещи, в которых она была в момент совершения кражи.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста. Если её вина будет доказана в суде, то ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.