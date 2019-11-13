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Преступления Происшествия

Полицейские ищут пострадавших от "неверовского" ОПС

ТОЛЬЯТТИ. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции устанавливают пострадавших от противоправных действий активных членов преступного сообщества, возглавляемого Сергеем Неверовым, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по обвинению Неверова и других лиц, совершивших в составе преступного сообщества многочисленные нападения на граждан, в том числе — связанные с их убийствами, на территории различных субъектов РФ

В ходе производства предварительного следствия силами оперативных сотрудников УФСБ России по Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области и следователей Следственного комитета Российской Федерации установлена причастность к созданию преступного сообщества, руководству им, а также к участию в преступном сообществе ряда лиц, часть которых задержана и заключена под стражу, а часть объявлена в федеральный и международный розыск.

В настоящее время правоохранительными органами данные граждане проверяются на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, совершенным на территориях Республики Татарстан, Республики Чувашия, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей.

Всем, кто пострадал от противоправных действий активных членов преступного сообщества, созданного и руководимого Сергеем Неверовым,  либо стал очевидцем таких противоправных действий, просьба обратиться по телефонам: +7-929-707-61-82, 8 (8482) 73-00-27. Конфиденциальность гарантирована. 

 

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