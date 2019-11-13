Полицейские задержали двух самарцев, наладивших поставку и сбыт наркотиков в Сызрани

Сотрудники полиции Сызрани задержали 20-летнего жителя областной столицы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что данный молодой человек может заниматься противоправной деятельностью. В ходе отработки полученных сведений, гражданин был задержан около одного из домов на ул. Базисная. В результате личного досмотра в присутствии понятых у молодого человека изъяли 13 фасованных свертков с порошкообразным веществом, средства связи, банковскую карту и деньги. Согласно заключению эксперта, изъятым веществом оказался синтетический наркотик массой 13,6 гр, который, по данным оперативников, предназначался для дальнейшего сбыта.

В этот же день в ходе обследования съемной квартиры, в которой проживал подозреваемый, в присутствии понятых сотрудники полиции изъяли еще около 73 гр запрещенного вещества, подготовленного для дальнейшего сбыта, а также различные инструменты, которые использовались для расфасовки наркотиков.

Выясняя канал поставки запрещенного вещества подозреваемому, полицейские провели "оперативный эксперимент", в результате которого на участке местности, примерно в 50 метрах от обводной дороги г. Сызрань, оперативники изъяли крупную партию наркотиков, так же предназначавшихся для дальнейшего сбыта. В двух полиэтиленовых пакетах находилось 656,4 гр синтетического наркотика и 152,6 гр запрещенного вещества растительного происхождения.

В результате дальнейшей работы полицейские установили предполагаемого поставщика запрещенных веществ. Оперативники задержали автомобиль подозреваемого на автодороге обход г. Сызрань на территории Сызранского района. В машине подозреваемого самарца 1985 года рождения оперативники в присутствии понятых обнаружили и изъяли картоную коробку, внутри которой находились пакеты с веществом в виде кристаллов неокрашенного цвета и с веществом растительного происхождения. Проведенная в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экпертиза установила, что изъятым является два вида синтетических наркотиков массой 665,3 грамм и 643,1 грамма.

По данным оперативников, все изъятые запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта на территории Сызрани через Интернет посредством "закладок". Оба самарца задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов." В настоящее время оперативники устанавливают канал поставки запрещенных веществ в Самарскую область.