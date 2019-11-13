Задержанный в Самаре налоговик мог получить деньги за перерегистрацию ООО

В отношении исполняющего обязанности начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 УФНС России по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, о задержании налоговика при получении денег сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн. Предположительно, речь может идти о Виталии Арефьеве.

По версии следствия, 6 ноября, подозреваемый получил от представителя ООО — 100 тыс. руб. и муляж еще 200 тыс. рублей. Предположительно, Арефьев собирался в качестве взятки передать деньги должностным лицам УФНС за незаконную перерегистрацию тольяттинского ООО на территории Москвы, а также незаконную смену директора организации на лицо с иностранным гражданством.

Расследование уголовного дела продолжается.