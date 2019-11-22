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Преступления Происшествия

В гараже у самарца обнаружено более пяти килограмм марихуаны

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Самары в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во время обследования гаража, расположенного в п. Управленческий Красноглинского района, принадлежащего местному 33-летнему жителю, полицейские обнаружили и изъяли вещество зеленого цвета растительного происхождения.

По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что веществом является наркотическое средство марихуана, в высушенном состоянии, общим весом 5,235 гр, что является крупным размером.

Как пояснил задержанный — ранее судимый, безработный самарец, наркотическое средство он приобрел и хранил в помещении гаража для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. Ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

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