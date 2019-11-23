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Преступления Происшествия

В Тольятти в отношении водителя, повторно отказавшегося от медосвидетельствования, возбуждено уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили Lada Priora под управлением 26-летнего местного жителя. При проверке документов дорожные полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что автомобилист ответил отказом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Также в ходе проверки личности водителя стражи правопорядка выяснили, что в отношении водителя вступило в законную силу решение суда, согласно которому он был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в мае текущего года.

По данным полицейских, 26-летний тольяттинец также ранее был судим за кражу.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облГлавк. 

 

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