В Жигулевске задержан автолюбитель с поддельными правами

В Жигулевске сотрудники ГИБДД на трассе М-5 остановили автомобиль BMW М4. Во время проверки документов автовладелец предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников полиции сомнение в его подлинности.
Документ был изъят и направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, водительское удостоверение является поддельным.
Полицейские установили, что 35-летний мужчина проживает в Чеченской республике, работает монтажником и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".