В Жигулевске задержан автолюбитель с поддельными правами

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В Жигулевске сотрудники ГИБДД на трассе М-5 остановили автомобиль BMW М4. Во время проверки документов автовладелец предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников полиции сомнение в его подлинности.

Фото: ГУ МВД по Самарской области