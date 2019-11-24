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Преступления Происшествия

В Жигулевске задержан автолюбитель с поддельными правами

ЖИГУЛЕВСК. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники ГИБДД на трассе М-5 остановили автомобиль BMW М4. Во время проверки документов автовладелец предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников полиции сомнение в его подлинности.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Документ был изъят и направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, водительское удостоверение является поддельным.

Полицейские установили, что 35-летний мужчина проживает в Чеченской республике, работает монтажником и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". 

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