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Преступления Происшествия

В Самаре двух руководителей АО "ПТС" заподозрили в коррупции

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники областного УФСБ вместе со службой безопасности ПАО "Т плюс" 25 ноября провели спецмероприятия, в результате которых обнаружилось, что двое представителей руководства АО "ПТС" могут быть замешаны в коррупции. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в правоохранительных органах.

Фото: Антон СЕНЬКО

По предварительной версии, подозреваемые систематически получали деньги от застройщиков многоквартирных жилых домов в Самаре за теплоснабжение этих объектов до получения необходимых согласований и запуска в эксплуатацию.

По мнению силовиков, это создавало риск возникновения ЧС техногенного характера на самом объекте и угрожало теплосистеме города в целом, так как внеплановые нагрузки не были соответствующим образом скомпенсированы. Кроме того, несанкционированное потребление фактически возлагалось в составе тарифа на добросовестных потребителей.

При этом застройщики рисковали получить многомиллионные штрафы за потребление энергии без договора и остаться в холодный сезон без тепла, так как, кроме АО "ПТС", проверками законности подключений объектов занимаются и другие структуры, в частности, энергосбыт.

Правоохранители не исключают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим преступлениям в сфере функционирования теплосетей.

Материалы в отношении подозреваемых готовятся к передаче по подследственности в областное СУ СК для принятия процессуального решения. Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.

"Два должностных лица АО "ПТС" отстранены с занимаемых должностей руководством Группы "Т Плюс" в связи с подозрением в совершении действий коррупционной направленности. Факты, имеющие признаки коррупции, выявлены правоохранительными органами Самарской области в тесном взаимодействии со службой безопасности "Т Плюс". В АО "ПТС" продолжается служебная проверка. Служба безопасности "Т Плюс" на регулярной основе ведет системную работу по пресечению нарушений антикоррупционного законодательства и противодействию злоупотреблениям служебными полномочиями со стороны менеджмента", - комментирует случившееся "Т Плюс".

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