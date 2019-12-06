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Преступления Происшествия

В Самаре задержаны пять мужчин с крупной партией наркотиков

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Самаре задержали пятерых жителей областного центра, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Старший из предполагаемых злоумышленников - 27 летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Двоим — 22 года, остальным 24 и 21. Все подозреваемые задержаны по местам проживания — в съемных квартирах Октябрьского и Кировского районов города.

В результате проведенных обысков сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли более пяти видов запрещенных к обороту веществ, в том числе амфетамин, кокаин и ЛСД, а также электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны, банковские карты. Согласно результатам проведенной экспертизы всего в ходе документирования противоправной деятельности задержанных из незаконного оборота было изъято около пяти кг наркотических средств и психотропных веществ.

По данным оперативников, запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта бесконтактным способом посредством "закладок" в тайниках.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на сбыт наркотических средств". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.

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