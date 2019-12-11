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Преступления Происшествия

Дело инженера, обвиняемого в получении откатов при строительстве ТЦ "Амбар", отправили в суд

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Куйбышевского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главного инженера ООО "Глобал Вижн Ассет менеджмент ВиК". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: www.bezformata.ru

Мужчине вменяют ч. 6, п. "г" ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в значительном, крупном и особо крупном размерах").

По версии следствия, заместитель гендиректора по эксплуатации фирмы, являвшийся главным инженером, требовал от подрядчиков "откаты" - 10% от суммы заключенных контрактов - за согласование актов выполненных работ. Предположительно, с 2015 г. по сентябрь 2018 г. он незаконно получил свыше 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения.

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