Газпром трансгаз Самара подарил региону ледовый дворец

16 декабря состоялась торжественная передача ледового дворца "Кристалл" правительству Самарской области. Спортивный объект был построен в рамках программы "Газпром-детям" и с момента открытия в 2015 году находился в эксплуатации ООО "Газпром трансгаз Самара". Генеральный директор предприятия Владимир Субботин вручил символический ключ заместителю председателя правительства Самарской области Александру Фетисову.

"Мы передаем "Кристалл" абсолютно безвозмездно, — сообщил генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин. — Точно также в других регионах России наши коллеги передают многие другие объекты, построенные по этой программе. Все предприятия группы "Газпром" большое значение придают поддержке и развитию детского спорта. Занятия спортом в детстве — это закалка, физическая и моральная, это правильное воспитание на всю жизнь".

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов поблагодарил компанию "Газпром" за предоставление прекрасного спортивного объекта: "Использование "Кристалла" в качестве многофункциональной тренировочной площадки расширит возможности развития спорта в регионе, в том числе в рамках нацпроекта "Демография" в соответствии с разделом "Спорт — норма жизни". "Кристалл" поможет сделать спорт нормой жизни для очень многих детей и взрослых".

"Кристалл" — это современный многофункциональный спортивный комплекс. Ледовая арена предназначена для фигурного катания на коньках, хоккея с шайбой и массового катания. На катке одновременно могут заниматься до 120 человек, а на трибуне — разместиться почти 500 зрителей. В игровом зале возможно проведение футбольных, волейбольных и баскетбольных тренировок и матчей, также есть тренажерный зал и зал для занятий хореографией. Качество "Кристалла" высоко оценил Владислав Третьяк. Трехкратный чемпион Олимпийских игр и 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России участвовал в закладке капсулы с посланием потомкам на месте строительства ледового дворца, а затем приезжал на церемонию его открытия.

"Кристалл" с самого начала своей работы стал востребованным спортивным объектом. Востребованным настолько, что тренировки команд ночной хоккейной лиги начинались в 23.00. Здесь проходили игры областного турнира юных хоккеистов "Золотая шайба", соревнования молодежной хоккейной лиги, массовые катания на коньках, выступления фигуристов, было открыто более десятка детских секций — футбол, гимнастика, танцы, тхэквондо, хоккей, фигурное катание, акробатический рок-н-ролл.

"Теперь спортивный комплекс будет тренировочной базой спортивной школы олимпийского резерва № 1, в числе воспитанников которой около 500 юных хоккеистов и около 400 фигуристов. Также в "Кристалле" продолжит тренировки хоккейная команда ЦСК ВВС, выступающая за Самарскую область на различных соревнованиях", — рассказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

От имени спортсменов и тренеров Самарской области с ответными словами благодарности на церемонии выступила вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области Вера Богуш. Как президент регионального Олимпийского совета она вручила генеральному директору Газпром трансгаз Самара Владимиру Субботину памятный знак за развитие олимпийского движения в РФ.

После завершения официальной части церемонии зрителей порадовали своими выступлениями юные фигуристы Арина Вертай, Кирилл Андреянов, Полина Тикулова и Леонид Грейскоп, а хоккеисты из команды "Комета" провели показательную тренировку и продемонстрировали, как они готовятся к играм.