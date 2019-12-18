В Самарской области прогнозируется мокрый снег и туман

До конца рабочей недели на погоду в Самарской области будут оказывать влияние теплые воздушные массы Атлантики. Их принесут атмосферные фронты циклонов, перемещающихся по северным и центральным районам европейской территории России. Ожидается преобладание облачной погоды с осадками смешанного характера, временами с туманом и гололедом, в конце недели с порывистым ветром, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 18 декабря, облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +4...-1 °C.
Ночью, 19 декабря, небольшой снег, мокрый снег, местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. На дорогах местами гололедица. Днем осадки местами сильные, преимущественно в виде мокрого снега, местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C.
Ночью, 20 декабря, небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.