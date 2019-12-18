В Самарской области прогнозируется мокрый снег и туман

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До конца рабочей недели на погоду в Самарской области будут оказывать влияние теплые воздушные массы Атлантики. Их принесут атмосферные фронты циклонов, перемещающихся по северным и центральным районам европейской территории России. Ожидается преобладание облачной погоды с осадками смешанного характера, временами с туманом и гололедом, в конце недели с порывистым ветром, сообщает Приволжское УГМС.