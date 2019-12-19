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Преступления Происшествия

В регионе ищут мошенника из Псковской области

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разыскивают уроженца Псковской области, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального полицейского Главка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о разыскиваемом или о его местонахождении, с просьбой сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (846) 288-22-22 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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