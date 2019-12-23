Прокуратура добилась признания фиктивным брака россиянки и иностранца

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По данным надзорного ведомства, во время прокурорской проверки обнаружилось, что в 2018 г. в Тольятти 49-летняя гражданка РФ вышла замуж за 26-летнего гражданина Таджикистана. Прокуратура посчитала брак фиктивным и обратилась в суд с иском о его расторжении.