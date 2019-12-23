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Общество

Прокуратура добилась признания фиктивным брака россиянки и иностранца

ТОЛЬЯТТИ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным надзорного ведомства, во время прокурорской проверки обнаружилось, что в 2018 г. в Тольятти 49-летняя гражданка РФ вышла замуж за 26-летнего гражданина Таджикистана. Прокуратура посчитала брак фиктивным и обратилась в суд с иском о его расторжении.

Прокуратура посчитала, что супруги не собирались создать семью, никогда не жили вместе, не вели общее хозяйство, а брак зарегистрировали для получения иностранцем разрешения на временное проживание и впоследствии гражданства РФ в упрощенном порядке.

Суд согласился с мнением прокурора.

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