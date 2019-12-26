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Преступления Происшествия

Житель Ульяновска планировал сбыть в Самарской области 3 кг наркотиков

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе арестован житель Ульяновской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным следствия, 22 декабря текущего года сотрудниками ППСП Управления МВД России по г. Самаре возле дома № 121 "А" по ул. Дыбенко за совершение административного правонарушения был задержан житель Ульяновской области. При личном досмотре в присутствии понятых у 35-летнего мужчины были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакетики с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно проведенному исследованию в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области установлено, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, общей массой около 500 гр., что соответствует особо крупному размеру. Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник намеревался незаконно сбыть запрещенное вещество на территории региона.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". 

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального ОВД в арендуемой подозреваемым квартире, расположенной в Тольятти, обнаружено и изъято приготовленное к сбыту аналогичное наркотическое вещество общей массой около 2,5 килограммов.

Официально безработный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение предметов, имеющих особую ценность, злоумышленник признал свою вину.

По ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности мужчины.

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