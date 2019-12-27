В Самарской области лжеработница социальной службы крала деньги у пожилых женщин

В августе текущего года в полицию обратилась 83-летняя жительница Сызранского района. Она сообщила, что в вечернее время неизвестная женщина, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, открыто похитила у нее деньги.

В результате работы правоохранителей в территориальные отделы внутренних дел самарского и соседних регионов, общественные организации правоохранительной направленности направлена ориентировка с описанием примет подозреваемой. По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело.

Проведен комплекс оперативных мероприятий, в результате которых установлена личность предполагаемой злоумышленницы. Изъятые на месте происшествия биологические следы совпали с имеющимися в базе МВД образцами, ранее неоднократно судимой за аналогичные преступления, находящейся в федеральном розыске за тяжкие имущественные преступления, женщины.

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориальных отделов внутренних дел установлены места возможного пребывания подозреваемой. Безработная 44-летняя жительница Самарской области рождения задержана в ходе засадных мероприятий в Октябрьске.

По ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанную на причастность к совершению других преступлений.

Полицейские уже установили, что злоумышленница причастна к хищению крупных денежных средств у жительниц Самарской области: в Жигулевске — 1946 года рождения, на территории Промышленного района Самары — 1949 года рождения, на территории города Сызрань — 1939 года рождения.

Предполагаемая злоумышленница представлялась сотрудником социальной службы, убеждала потерпевших, что им положены продукты питания по минимальной стоимости, и проходила в квартиру. Под различными предлогами выясняла, где пенсионеры хранят деньги, и похищала имеющиеся в квартире денежные средства. Если ее пытались остановить, отталкивала потерпевшего и покидала жилище.

Всем, кто пострадал от противоправных действий женщины, изображенной на фото, либо стал очевидцем таких противоправных действий, просьба обратиться в МУ МВД России "Сызранское" по телефону 8(8464) 33-38-66 или в ближайший отдел полиции.