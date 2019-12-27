16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области лжеработница социальной службы крала деньги у пожилых женщин После ссоры в самарском кафе избиты трое сотрудников правоохранительных органов В Тольятти суд арестовал подозреваемого по "мясному делу" Житель Ульяновска планировал сбыть в Самарской области 3 кг наркотиков Следствие опровергло информацию о том, что судья Иван Ежов избежал уголовного преследования

Преступления Происшествия

В Самарской области лжеработница социальной службы крала деньги у пожилых женщин

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В августе текущего года в полицию обратилась 83-летняя жительница Сызранского района. Она сообщила, что в вечернее время неизвестная женщина, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, открыто похитила у нее деньги.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате работы правоохранителей в территориальные отделы внутренних дел самарского и соседних регионов, общественные организации правоохранительной направленности направлена ориентировка с описанием примет подозреваемой. По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело.

Проведен комплекс оперативных мероприятий, в результате которых установлена личность предполагаемой злоумышленницы. Изъятые на месте происшествия биологические следы совпали с имеющимися в базе МВД образцами, ранее неоднократно судимой за аналогичные преступления, находящейся в федеральном розыске за тяжкие имущественные преступления, женщины.

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориальных отделов внутренних дел установлены места возможного пребывания подозреваемой. Безработная 44-летняя жительница Самарской области рождения задержана в ходе засадных мероприятий в Октябрьске.  

По ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанную на причастность к совершению других преступлений.

Полицейские уже установили, что злоумышленница причастна к хищению крупных денежных средств у жительниц Самарской области: в Жигулевске — 1946 года рождения, на территории Промышленного района Самары — 1949 года рождения, на территории города Сызрань — 1939 года рождения.

Предполагаемая злоумышленница представлялась сотрудником социальной службы, убеждала потерпевших, что им положены продукты питания по минимальной стоимости, и проходила в квартиру. Под различными предлогами выясняла, где пенсионеры хранят деньги, и похищала имеющиеся в квартире денежные средства. Если ее пытались остановить, отталкивала потерпевшего и покидала жилище.

Всем, кто пострадал от противоправных действий женщины, изображенной на фото, либо стал очевидцем таких противоправных действий, просьба обратиться в МУ МВД России "Сызранское" по телефону 8(8464) 33-38-66 или в ближайший отдел полиции.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5