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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске местный житель спилил елку около соседнего дома

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях в отдел полиции Новокуйбышевска обратился местный житель с заявлением о том, что около подъезда дома на ул. Бочарова срезана сосна, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

После обхода участковым домов, расположенных вблизи от места происшествия, стало ясно, что это дело рук местного жителя. Очевидцы даже заметили спиливающего деревце злоумышленника.

"Я проводил опросы граждан, проживающих в близлежащих домах. В одном из подъездов увидел большое количество сосновых иголок, а на лестничном пролёте — сосновую ветку. По "хвойному следу" дошёл до квартиры, где и обнаружил срезанное дерево. Безработный 27-летний парень, ранее судимый за кражу и грабеж, не отрицал своей вины и пояснил, что похитил елку для семейного праздника".

В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба и другие обстоятельства происшествия. Если будет установлено, что ущерб превысил 5 тыс. рублей, то наказание за правонарушение последует в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до шести лет.

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