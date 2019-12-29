В Новокуйбышевске местный житель спилил елку около соседнего дома

На днях в отдел полиции Новокуйбышевска обратился местный житель с заявлением о том, что около подъезда дома на ул. Бочарова срезана сосна, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

После обхода участковым домов, расположенных вблизи от места происшествия, стало ясно, что это дело рук местного жителя. Очевидцы даже заметили спиливающего деревце злоумышленника.

"Я проводил опросы граждан, проживающих в близлежащих домах. В одном из подъездов увидел большое количество сосновых иголок, а на лестничном пролёте — сосновую ветку. По "хвойному следу" дошёл до квартиры, где и обнаружил срезанное дерево. Безработный 27-летний парень, ранее судимый за кражу и грабеж, не отрицал своей вины и пояснил, что похитил елку для семейного праздника".

В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба и другие обстоятельства происшествия. Если будет установлено, что ущерб превысил 5 тыс. рублей, то наказание за правонарушение последует в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до шести лет.