В Камышлинском районе охотник вместо лося смертельно ранил мужчину

Шенталинский межрайонный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности — ч. 1 ст. 109 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 28 декабря во время охоты в Камышлинском районе он стрелял из ружья в приближающегося лося и случайно попал в другого охотника. От полученного ранения 69-летний пострадавший скончался в машине "скорой помощи" по дороге в больницу.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", — пояснили в областном СУ СК.