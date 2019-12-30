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Преступления Происшествия

В Камышлинском районе охотник вместо лося смертельно ранил мужчину

КАМЫШЛА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шенталинский межрайонный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности — ч. 1 ст. 109 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, 28 декабря во время охоты в Камышлинском районе он стрелял из ружья в приближающегося лося и случайно попал в другого охотника. От полученного ранения 69-летний пострадавший скончался в машине "скорой помощи" по дороге в больницу.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", — пояснили в областном СУ СК.

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