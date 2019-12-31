Открыто движение транспорта по Фрунзенскому мосту

Во вторник, 31 декабря, для автомобилей открыли Фрунзенский мост, пишет sgpress.ru.

Движение идет по основному ходу дороги. Также функционирует транспортная развязка на улице Шоссейной.

Напомним, что движение по мосту открывается лишь частично.