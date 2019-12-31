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Общество

Открыто движение транспорта по Фрунзенскому мосту

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Во вторник, 31 декабря, для автомобилей открыли Фрунзенский мост, пишет sgpress.ru.

Движение идет по основному ходу дороги. Также функционирует транспортная развязка на улице Шоссейной.

Напомним, что движение по мосту открывается лишь частично. 

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