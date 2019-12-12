В декабре Фрунзенский мост откроют лишь частично

Открытия Фрунзенского моста в полном объеме в декабре текущего года не произойдет, рассказал областной минтранс. По этой причине жителям домов на ул. Фрунзе после запуска движения придется проехать весь мост и вернуться назад, чтобы попасть домой.
"К сожалению, до пуска движения в полном объеме развязки с ул. Фрунзе будут присутствовать определенные неудобства. Для проезда в город с нечетной стороны нужно будет проехать через мост и вернуться в город, развернувшись на развязке с ул. Шоссейной. Схема движения будет размещена в СМИ в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.