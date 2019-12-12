В декабре Фрунзенский мост откроют лишь частично

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Открытия Фрунзенского моста в полном объеме в декабре текущего года не произойдет, рассказал областной минтранс. По этой причине жителям домов на ул. Фрунзе после запуска движения придется проехать весь мост и вернуться назад, чтобы попасть домой.