На жителя Безенчукского района заведено уголовное дело за нетрезвое вождение

В вечернее время во время несения службы на ул. Земская микрорайона Южный город инспекторы ДПС по сообщению "водитель находится в алкогольном опьянении" неравнодушных граждан остановили автомобиль Renault Logan, под управлением 57-летнего жителя Безенчукского района.

Стражи правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Мужчина от прохождения процедуры отказался.

Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В настоящее время дознавателями ОМВД России по Волжскому району в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.