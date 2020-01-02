На жителя Безенчукского района заведено уголовное дело за нетрезвое вождение

В вечернее время во время несения службы на ул. Земская микрорайона Южный город инспекторы ДПС по сообщению "водитель находится в алкогольном опьянении" неравнодушных граждан остановили автомобиль Renault Logan, под управлением 57-летнего жителя Безенчукского района.
Стражи правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Мужчина от прохождения процедуры отказался.
Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.
Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.
Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
В настоящее время дознавателями ОМВД России по Волжскому району в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Каждый неравнодушный гражданин может сообщить об известных фактах нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации. По сообщению будет проведена тщательная проверка. Информацию можно передать по телефонам 020 (102 — с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи), 8 (846) 278-17-10 — дежурная часть Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области (круглосуточно) и в дежурные части территориальных органов внутренних дел.