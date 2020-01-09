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Преступления Происшествия

В Нефтегорске полиция вернула женщине кошелек со 100 тыс. руб., забытый в пекарне

НЕФТЕГОРСК. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорске задержали 42-летнего жителя Тольятти по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

48-летняя женщина оставила свой кошелек в магазине-пекарне на подоконнике у столика, за которым пила чай. В кошельке были документы и примерно 100 тыс. рублей. Пропажу женщина заметила не сразу.

По словам работников пекарни, посетителей в это время было мало, но в момент кражи в магазине сотрудники интернет-провайдера, проводившие ремонт. По мнению одного из продавцов, один из ремонтников вел себя странно. Он и стал подозреваемым в краже.

Во время опроса мужчина рассказал, что заметил на подоконнике чужой кошелек и положил его в карман. На улице он проверил содержимое кошелька и спрятал его у одного из домов. В итоге в течение нескольких часов полицейские нашли и вернули кошелек со всем содержимым владелице.

По ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража") возбуждено уголовное дело.

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