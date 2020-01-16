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Преступления Происшествия

Жителя Сызранского района подозревают в незаконном убийстве лося

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали 36-летнего мужчину по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

К правоохранителям обратился специалист регионального департамента охоты и рыболовства. Он обнаружил в овраге в Шигонском районе труп лося — части животного, которые не успел увезти убивший его охотник. Также правоохранители изъяли пластиковые сани, на которых, предположительно, разделанную тушу перевозили к автомобилю.

В браконьерстве заподозрили ранее судимого за грабеж жителя Сызрани. Дома у него обнаружили часть туши лося и оружие, из которого, предположительно, убили животное. Причиненный злоумышленником ущерб составил 80 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

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