Жителя Сызранского района подозревают в незаконном убийстве лося

В Самарской области задержали 36-летнего мужчину по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился специалист регионального департамента охоты и рыболовства. Он обнаружил в овраге в Шигонском районе труп лося — части животного, которые не успел увезти убивший его охотник. Также правоохранители изъяли пластиковые сани, на которых, предположительно, разделанную тушу перевозили к автомобилю.

В браконьерстве заподозрили ранее судимого за грабеж жителя Сызрани. Дома у него обнаружили часть туши лося и оружие, из которого, предположительно, убили животное. Причиненный злоумышленником ущерб составил 80 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").