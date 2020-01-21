В Тольятти задержаны трое парней, подозреваемых в поджоге автомобиля

В Тольятти задержаны троих жителей соседнего региона, подозреваемых в поджоге автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

23 декабря 2019 г. в дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение диспетчера службы "112" о том, что у одного из домов, расположенных по ул. Коммунистическая, произошло возгорание двух автомобилей. Оперативный дежурный направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы и ближайшие автопатрули.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъяты вещественные доказательства и видеозаписи с камер наружного наблюдения, установлены и опрошены очевидцы случившегося. Следователем СУ Управления МВД России по г. Тольятти, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" возбуждено уголовное дело, назначено проведение необходимых криминалистических экспертиз, направлены поручения о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Изучая записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили, что в момент возгорания иномарки трое молодых людей поспешно покинули место происшествия на такси.

Установив водителя, правоохранители выяснили, что этой ночью он довез молодых людей к одному из жилых домов, расположенных в Комсомольском районе города. В ходе поквартирного обхода указанного дома, оперативные сотрудники установили квартиру, которую накануне происшествия на сутки сняли иногородние жители.

В ходе служебной командировки на территории соседней области сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти по подозрению в совершении преступления задержаны ранее судимый за кражу и грабеж 22-летний мужчина и двое ранее не судимых молодых людей 24 и 19 лет, которые были доставлены в Тольятти для проведения следственных действий.

В настоящее время задержанные признали вину в содеянном и выразили готовность сотрудничать со следствием. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников совершенного преступления и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.