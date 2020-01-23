В "Курумоче" задержали мужчину, пытавшегося вывезти крупную сумму в валюте

Самарские таможенники пресекли незаконный вывоз иностранной валюты гражданином России, который вылетал из аэропорта "Курумоч" в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

"Пассажир авиарейса "Самара-Дубай" проследовал "зеленым" коридором, таможенную декларацию он не заполнял. В ходе проведения таможенного контроля в сумке данного гражданина были обнаружены наличные денежные средства в сумме 176 тыс. евро и $1 тыс.", - уточнили в таможне.

В настоящее время без таможенного декларирования через границу можно провезти наличные, сумма которых не превышает в эквиваленте $10 тысяч. В данном случае сумма превышения составила 168 тыс. евро.

В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов). Максимальное наказание за это преступление — штраф до десятикратной суммы незаконно перемещенных средств или ограничение свободы до двух лет.