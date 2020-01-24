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Преступления Происшествия

Директора самарской медицинской организации подозревают в даче взятки

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками отдела по раскрытию и выявлению преступлений ОП № 9 ОЭБ Управления МВД России по городу Самаре задержан с поличным директор одной из медицинских компаний города при передаче взятки должностному лицу в размере 50 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Установлено, что 44-летний мужчина передал незаконное денежное вознаграждение представителю Росздравнадзора за не привлечение к административной ответственности за осуществление медицинской деятельности с нарушением требований, предусмотренных лицензией.

В настоящий момент в отношении задержанного СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК  РФ "Дача взятки".  Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет".

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