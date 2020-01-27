Директор самарской стройфирмы, обвиняемый в крупном мошенничестве, задержан в Грузии

Самарское подразделение Интерпола смогло установить местонахождение подозреваемого в крупном мошенничестве. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Сергея Курлыкова.

Напомним, гендиректор и учредитель ЗАО "ЭДС" Сергей Курлыков является главным фигурантом уголовного дела о двойных продажах квартир в доме № 165 по ул. Самарской.

Его жертвой едва не стала вдова артиста Игрид Амелина, однако ей удалось отстоять свои права в суде. А вот нескольким семьям, в том числе Джамиле Яфаровой не повезло — право собственности признали за другими людьми, а Яфарову и подобные ей несколько семей выселили на улицу.

Такая ситуация во многом произошла из-за того, что дом № 165 на ул. Самарской стоили две компании ЗАО "ЭДС" и ООО "Спектр плюс", обе конторы продавали квартиры, часть недвижимости оказалась продана дважды. Уголовное дело по факту мошенничества ведет ГСУ областного ГУ МВД. 6 декабря 2019 г. следствие приостановили, потому что главный подозреваемый — Сергей Курлыков, по неофициальным данным, много лет назад уехал в Черногорию.

Недавно стало известно, что Интерпол нашел Курлыкова в Грузии. Самарская полиция при помощи городской прокуратуры и Генпрокуратуры направила в Грузию необходимый документы для его задержания и выдачи России. Вопрос об экстрадиции Курлыкова пока не решен.