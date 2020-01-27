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Общество

Областная детская библиотека проведет заповедный урок, посвященный 200-летию открытия Антарктиды

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) 28 января в 13:30 пройдет Всероссийский заповедный урок (6+), посвященный 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

Во время первой русской антарктической экспедиции М.Лазарев и Ф.Беллинсгаузен открыли новый континент - Антарктиду.

Библиотека присоединится к проекту "Всероссийский заповедный урок" и проведет интерактивный урок "Открываем Антарктику вместе".

Дети познакомятся с заповедной системой Антарктики, с природными особенностями континента, увидят эксклюзивные фото и видео; узнают, какая работа ведется для сохранения морских экосистем в Южном океане. Участники мероприятия узнают, какова температура в самом холодном месте Земли, каково расстояние от Москвы до Антарктиды, что находится под толщей льда. Также читатели постараются ответить на вопрос: что может сделать каждый из нас для сохранения Антарктики в ее первозданном виде?

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