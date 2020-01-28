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Преступления Происшествия

В серии краж колес в Самаре и Тольятти подозревают супружескую пару

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 24-летнего мужчину и его 21-летнюю жену, подозреваемых в кражах колес. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее в полицию обратился мужчина, у которого с машины, припаркованной у дома № 9 по ул. Гидротехнической, украли все четыре колеса. Заявитель оценил ущерб в 20 тыс. рублей. По ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража") возбудили уголовное дело.

На месте происшествия правоохранители нашли два следа обуви и записи с камер наружного видеонаблюдения. По словам очевидцев, подозреваемые передвигались иномарке с логотипом такси. Полицейские предположили, что "таксист" и его пассажирка могут быть причастны к аналогичным кражам в Самарской области. 

Сотрудники уголовного розыска установили личность водителя, который в ночь кражи арендовал автомобиль, а позже задержали мужчину и его пассажирку на трассе М-5 около Тольятти. Подозреваемые зарегистрированы в Сызрани, но кражи происходили в Тольятти и Самаре, где они временно проживали. При обысках в арендованном ими гараже нашли колеса с шести автомобилей. Злоумышленники планировали продать их.

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