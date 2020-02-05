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Преступления Происшествия

В Тольятти разбойник с ножом ограбил автомойку

ТОЛЬЯТТИ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске задержан молодой мужчина, подозреваемый в совершении разбойного нападения на одну из местных автомоек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Преступление было совершено в вечернее время. Злоумышленник скрыл лицо под медицинской маской и был вооружен ножом. Он потребовал у сотрудника автомойки отдать ему деньги из сейфа. Опасаясь за свою жизнь 23-летний сотрудник передал преступнику всю имеющуюся наличность. Увидев на столе сотовый телефон, злоумышленник забрал и его, после чего убежал, а сотрудник автомойки позвонил в полицию.

Незамедлительно по указанному адресу дежурный направил следственно-оперативную группу и ближайшие экипажи наружных служб. Полицейские осмотрели место происшествия,  установили и опросили очевидцев, уточнили приметы нападавшего, описание телефона, довели ориентировку на розыск подозреваемого и похищенного имущества до личного состава отдела полиции и Росгвардии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики установили, что за два дня до происшествия работать на предприятие был принят стажер, которого знал только владелец, и полицейские предположили, что он  может быть причастен к происшествию. Молодой мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и с октября 2019 г. состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции Октябрьска. В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого возле дома по месту проживания.

Задержанный признал вину в содеянном, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина пояснил, что средства планировал потратить на собственные нужды. В ходе осмотра квартиры подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенный сотовый телефон, часть денег и предполагаемое орудие преступления — нож.

В настоящее время следователем ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ "Разбой". По ходатайству органов следствия, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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