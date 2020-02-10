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Общество

С виновного в ДТП водителя приставы взыскали материальный ущерб в 102 тыс. рублей

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы взыскали с жительницы Самарской области виновной в ДТП материальный ущерб в размере 102 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Водитель из Самарской области допустила столкновение с транспортным средством другой участницы дорожного движения. В результате аварии второму автомобилю потребовался дорогостоящий ремонт.

В связи с этим суд обязал гражданку Д. выплатить пострадавшей стороне 102,5 тыс. рублей. Соответствующий исполнительный документ автовладелица предъявила в отдел судебных приставов Ставропольского района Самарской области.

В связи с тем, что женщина в добровольном порядке задолженность не погашала, в отношении нее вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 тыс. рублей. Также в рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители наложили арест на расчетные счета должницы.

Узнав об аресте счетов, гражданка Д. поспешила в отдел судебных приставов Ставропольского района Самарской области, где судебным приставом-исполнителем в отношении ее автомобиля начал составляться акт описи и ареста. Осознав, что транспортное средство может пойти в счет погашения задолженности, гражданка Д. полностью погасила долг перед другой участницей ДТП, а также оплатила исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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