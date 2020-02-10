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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 подготовила шесть вариантов подарков "вторым половинкам" ко Дню всех влюбленных

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 предлагает жителям Самарской области выбрать функциональный и выгодный подарок для своей "второй половинки" ко Дню всех влюбленных. До 16 февраля 2020 года в фирменных салонах связи клиенты могут приобрести второй смартфон одного из популярных брендов за полцены.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 предлагает жителям Самарской области уже сейчас задуматься о подарке ко Дню всех влюбленных. Так, до 16 февраля 2020 года в салонах связи оператора каждый желающий может приобрести смартфон по специальной выгодной цене. При покупке популярных моделей бренда Huawei клиенты получают второй гаджет со скидкой 50%. При этом при выборе второго смартфона оператор предлагает посетителям обратить внимание также на модели Samsung Galaxy и брендированные 4G-смартфоны Tele2. Таким образом, в качестве второго смартфона за полцены покупатели могут выбрать один из шести вариантов гаджетов разных моделей и брендов.

Кроме того, дополнить подарок своей "второй половинке" клиенты оператора могут приятными сюрпризами, которые можно найти в обновленных к празднику предложениях программы лояльности "Больше". Фотокнига с историей любви, совместные уроки английского — это и многое другое абоненты могут получить совершенно бесплатно, активировав предложения на сайте или в мобильном приложении "Мой Tele2".

Оставаться со своими близкими на связи даже за тысячи километров друг от друга клиентам Tele2 позволит один из самых востребованных тарифов — "Мой онлайн+". Тарифный план подойдет каждому, кто много разговаривает по телефону и переписывается в соцсетях. Предложение включает безлимит на популярные соцсети и мессенджеры, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 600 минут для звонков на остальные номера России и 30 Гб интернет-трафика. Подробная информация доступна у продавцов-консультантов в салонах связи Tele2.

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