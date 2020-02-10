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Преступления Происшествия

Двух мужчин с сотнями доз героина задержали в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали двух мужчин с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Жительница Автозаводского района сообщила в полицию о двоих мужчинах, которые закапывали в сугроб сверток. На место происшествия выехали правоохранители. Заметив людей в форме, один из мужчин выбросил что-то из кармана в снег, затем неизвестные попытались скрыться. Но полицейские задержали беглецов. Одним из них оказался судимый за наркотики 56-летний мужчина, а вторым — его 33-летний приятель.

В сугробе в 20 м от подъезда жилого дома правоохранители нашли шесть пакетов, в которых были сотни расфасованных свертков с 14,07 г героина.

Задержанные признались, что наркотик предназначался для закладок по тайникам в разных точках города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере").

Гид потребителя

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