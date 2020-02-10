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Преступления Происшествия

Двух сотрудников МЧС будут судить в Тольятти за взятки на 765 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти следователи завершили расследование уголовного дела двух заместителей начальника ОНД и профилактической работы Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района одного из управлений регионального ГУ МЧС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

В зависимости от роли каждого, их обвиняют в пяти преступлениях по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, с 2016 г. по 2019 г. обвиняемые получали от представителей организаций деньги и услуги на общую сумму 765 тыс. руб. за бездействие в случае выявления на предприятии нарушений требований пожарной безопасности.

Кроме того, один из обвиняемых с 2014 г. периодически получал взятки от других предприятий на сумму общую более 500 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Автозаводского района для рассмотрения.

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