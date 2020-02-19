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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело из-за издевательств над котом

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее в Интернете появилась публикация о том, что в августе 2019 г. неизвестная женщина на глазах детей издевалась над котом. Около дома №468 на пр. К.Маркса две девочки увидели, как злоумышленница набрасывала коту на шею веревку и таскала по двору. Животному удалось вырваться и убежать. Позже дети нашли кота с многочисленными травмами и обратились к сотруднице приюта для животных, проживавшей в том же доме.

Волонтер отвезла пострадавшее животное на осмотр ветеринару, ему оказали помощь. После курса лечения для кота, которого назвали Карабас, подыскали семью.

Волонтер рассказала дознавателям, что 66-летнюю женщину, которая могла причинить вред животному, часто видели в районе пр. К.Маркса - женщина подкармливала бездомных животных. Полицейские установили ее личность и назначили экспертизы.

Всех, кто стал очевидцем этого происшествия, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части отдела полиции №1 УМВД России по Самаре 8(846) 956-07-66, отдел дознания 8(846) 278-20-11, 8(846) 278-20-06, или по телефону 020 (102 с мобильного).

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