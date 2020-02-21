В Самаре за серию краж из машин задержаны два рецидивиста

В Самаре задержаны двое мужчин, подозреваемые в серии краж из автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

15 февраля текущего года в полицию обратилась 31-летняя местная жительница, которая сообщила, что из ее автомобиля ВАЗ-2112 похищено имущество. Ущерб потерпевшая оценила как существенный для себя, в размере 30 тыс. рублей.

На месте происшествия у дома 86 по ул. Полевой, где был припаркован автомобиль, полицейские изъяли ряд следов и подробно опросили потерпевшую. Женщина пояснила, что машиной она в последнее время не пользовалась и хранила в салоне колеса, которые и были похищены злоумышленниками.

Аналогичное происшествие произошло и около дома № 6 по пр. Ленина областной столицы. Из автомобиля ВАЗ-2114, принадлежащего 34-летнему местному жителю, были похищены колеса, автомагнитола и другие автомобильные принадлежности. Ущерб потерпевший оценил в 15 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражами правопорядка установлен и опрошен очевидец произошедшего. С его слов, двое мужчин, вскрывших машину и похитивших имущество, скрылись с места происшествия на отечественном автомобиле серебристого цвета. Сотрудники уголовного розыска установили данные владельца транспортного средства и его знакомого. Предположив, что они могут быть причастны к хищениям, в течение суток полицейские задержали предполагаемых злоумышленников — мужчин 30-ти и 24-х лет в общежитии по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным стражей порядка, мужчины в 2019 г. привлекались к уголовной ответственности: старший — за преступление, предусмотренное ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение человека свободы", а младший — за кражу.

В ходе опроса задержанные пояснили, что часть похищенного имущества успели продать, а денежные средства потратить по своему усмотрению. Полицейские предпринимают меры к возвращению похищенного законным владельцам.

В отношении подозреваемых по каждому факту хищения в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.