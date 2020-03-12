Мэрию Чапаевска могут наказать за нападение бездомных собак на ребенка

В Чапаевске возбудили уголовное дело из-за нападения бездомных собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Инцидент произошел 28 февраля в районе пересечения улиц Кирова и Самарской. На семилетнюю девочку напала стая бездомных собак. Ребенок получил множественные раны головы и тела.

По версии следствия, ребенок пострадал из-за того, что сотрудники администрации города, МБУ "Управление благоустройства города и озеленение" не исполняли должным образом свои обязанности.

Пострадавшая сейчас находится на лечении в стационаре.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").