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Преступления Происшествия

Мэрию Чапаевска могут наказать за нападение бездомных собак на ребенка

ЧАПАЕВСК. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске возбудили уголовное дело из-за нападения бездомных собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Инцидент произошел 28 февраля в районе пересечения улиц Кирова и Самарской. На семилетнюю девочку напала стая бездомных собак. Ребенок получил множественные раны головы и тела.

По версии следствия, ребенок пострадал из-за того, что сотрудники администрации города, МБУ "Управление благоустройства города и озеленение" не исполняли должным образом свои обязанности.

Пострадавшая сейчас находится на лечении в стационаре.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

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