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Следователи начали проверку по факту нападения собак на ребенка в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 февраля, следователи начали проверку по сообщению о том, что стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, появившемуся в социальной сети, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По данному факту следственным отделом по городу Чапаевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. В настоящее время ребенок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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