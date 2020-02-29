Следователи начали проверку по факту нападения собак на ребенка в Чапаевске

В пятницу, 28 февраля, следователи начали проверку по сообщению о том, что стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, появившемуся в социальной сети, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По данному факту следственным отделом по городу Чапаевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. В настоящее время ребенок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.