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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали прохожего с наркотической закладкой

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным правоохранителей, задержание производилось в ходе оперативно-разыскного мероприятия "Наблюдение" у дома по ул. Тимирязева. Во время личного досмотра мужчины, в присутствии понятых, полицейские обнаружили в кармане куртки зип-пакет, внутри которого находилось вещество белого цвета. Оперативники изъяли сверток и направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самаркой области. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество является наркотическим средством "мефедрон", массой 1,24 грамма.

Со слов задержанного, вещество он приобрел через мессенджер, перевел деньги электронным платежом, а затем забрал "закладку", спрятанную в подъезде одного из домов. По данным сотрудников полиции, ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время дознавателями УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

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