В Самарской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в детсаду

В Борском районе возбудили уголовное дело по факту смерти воспитанника детсада, сообщает прокуратура.
Напомним, 15 октября в детском саду одного из сел четырехлетний мальчик, предположительно, поперхнулся деталью от конструктора. Спасти ребенка не удалось.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").
Также прокурор Борского района внес представление руководителю образовательной организации.