16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в детсаду Источник: Александр Швидак задержан по подозрению в мошенничестве Угонщика-рецидивиста будут судить в Красноярском районе Обвиняемым по делу банка "Волга-Кредит" запросили реальные сроки Полицейскую из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Преступления Происшествия

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в детсаду

БОРСКОЕ. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Борском районе возбудили уголовное дело по факту смерти воспитанника детсада, сообщает прокуратура.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, 15 октября в детском саду одного из сел четырехлетний мальчик, предположительно, поперхнулся деталью от конструктора. Спасти ребенка не удалось.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").

Также прокурор Борского района внес представление руководителю образовательной организации.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1