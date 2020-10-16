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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарской области в детском саду умер ребенок, поперхнувшийся деталью конструктора

БОРСКОЕ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 октября, в детском саду Борского района четырехлетний мальчик, предположительно, поперхнулся деталью от конструктора, спасти ребенка не удалось, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом СК РФ начата доследственная проверка, в рамках которой назначено судебно-медицинское исследование.

"Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в следственном ведомстве

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