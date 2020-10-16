В Самарской области в детском саду умер ребенок, поперхнувшийся деталью конструктора

В среду, 15 октября, в детском саду Борского района четырехлетний мальчик, предположительно, поперхнулся деталью от конструктора, спасти ребенка не удалось, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом СК РФ начата доследственная проверка, в рамках которой назначено судебно-медицинское исследование.
"Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в следственном ведомстве