В Самарской области в детском саду умер ребенок, поперхнувшийся деталью конструктора

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В среду, 15 октября, в детском саду Борского района четырехлетний мальчик, предположительно, поперхнулся деталью от конструктора, спасти ребенка не удалось, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.