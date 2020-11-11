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Преступления Происшествия

В Отрадном арестовали подозреваемого по делу об избиении в кафе

ОТРАДНЫЙ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном 11 ноября отправили под стражу подозреваемого по делу об избиении в кафе, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, в ночь с 30 на 31 октября в кафе несколько человек избили 33-летнего мужчину. Он получил травмы средней тяжести. Еще у одного участника событий диагностировали ушибы спины. В связи с этим возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщали, что возможным участником произошедшего является сотрудник ОВД Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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