В Отрадном арестовали подозреваемого по делу об избиении в кафе

В Отрадном 11 ноября отправили под стражу подозреваемого по делу об избиении в кафе, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в ночь с 30 на 31 октября в кафе несколько человек избили 33-летнего мужчину. Он получил травмы средней тяжести. Еще у одного участника событий диагностировали ушибы спины. В связи с этим возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщали, что возможным участником произошедшего является сотрудник ОВД Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается.