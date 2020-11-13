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Преступления Происшествия

Закончено следствие по делу о нападении на Айвара Кинжабаева

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 ноября, прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на врио руководителя Росимущества по Москве Айвара Кинжабаева.

Девяти предполагаемым участникам организованной преступной группы вменяют и другие преступления. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, нападение на Айвара Кинжабаева совершили 10 ноября 2018 года. Четыре участника ОПГ проникли в его дом в пос. Кириллинский Красноярского района. Хозяина дома избили. После случившегося пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением груди, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Предполагаемых ОПГ, среди которых могли быть причастные к нападению на Кинжабаева и другим преступлениям, задержали 25 и 26 июня 2019 года. Из них в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Двое признавали, что были исполнителями. По их словам, нападение "заказали", а они получили за это от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.

Задержали силовики и предполагаемого посредника — Андрея Филимошина. Он вину не признавал. По версии следствия, Филимошин мог передавать деньги исполнителям. Основная версия нападения на Кинжабаева — его профессиональная деятельность.

Кроме того, по версии следствия, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) участвовали в аналогичных нападениях. За это им заплатили от 40 тыс. до 200 тыс. рублей. По этим случаям также возбуждены уголовные дела. Еще один фигурант уголовного дела Яков Калинкин попал в поле зрения правоохранителей позже.

Сейчас следствие закончено. По версии правоохранителей, ОПГ в 2016 г. создали двое судимых за бандитизм и убийство мужчин и вовлекли в нее еще семь человек. То есть в деле появился девятый фигурант, о его личности ранее не сообщалось.

"В течение трех лет участники группы по заказам людей, чьи личности следствие не установило, совершили 13 преступлений, в числе которых нападения и повреждение имущества. Всего от действий злоумышленников пострадали 11 человек, большинству из которых причинили травмы различной степени тяжести", — пояснили в прокуратуре Самарской области.

Сейчас Андрей Филимошин находится под домашним арестом, срок которого ему назначен до 4 декабря. Остальным ранее арестованным фигурантам дела также до 4 декабря продлили содержание под стражей.

По данным прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия девять фигурантов дела обвиняются по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), п. "а" ч. 3 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение и повреждение имущества"), пп. "г", "з" ч. 2 ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное организованной группой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), ч. 1 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища"), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой").

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

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